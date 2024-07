Množitel uvězněn za zanedbávání desítek chrtů: Psi žrali výkaly a žili v malých kotcích

Daniel Simpson (45) byl usvědčen z pěti trestných činů týrání zvířat spáchaných na 38 chrtech, které choval ve svém domě v South Drive v Ormesby, North Yorks. Psi byli nalezeni v garáži a v zimní zahradě bez jídla a vody, totálně zanedbaní.

Mluvčí charitativní organizace RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) popsal hrůzný stav psů po jejich nalezení: „Psi, včetně kojících fen, byli nalezeni bez jídla a vody, podvyživení a žili ve špíně. Dospělí i štěňata ve věku od tří do 14 týdnů žili v devíti drátěných kotcích na podestýlce nasáklé močí bez jídla a hraček. Pouze jeden z výběhů měl k dispozici vodu.“ Všechny chovné feny měly navíc vážné onemocnění zubů, jedna měla zlomenou přední nohu a šest z 19 štěňat bylo podvyživených.

Většina psů byla již přemístěna. Simpson musel za své činy zaplatit 990 liber soudních nákladů, v přepočtu necelých 30 000 korun. Tento případ je šokujícím příkladem krutosti vůči zvířatům a zdůrazňuje důležitost práce organizací jako RSPCA, které chrání bezbranná stvoření.