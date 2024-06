Žena nalila podle soudu matce do kávy metanol: Vrchní soud jí potvrdil 18 let za mřížemi!

Olomoucký vrchní soud ve středu potvrdil 18 let vězení ženě z Jihlavy za vraždu její matky. Šestatřicetiletá žena podle rozsudku své matce nalila do kávy metanol, čin přitom předem plánovala. Na rozdíl od krajského soudu však podle soudu odvolacího nebyl prokázán její zištný úmysl. Právní kvalifikaci tak soud zmírnil, naopak přihlédl k plánovitosti i závažnosti trestného činu. Proti původnímu rozsudku se odvolaly obě strany, žalobce navrhoval výjimečný trest. Žena popřela, že by šlo o úmysl. Tvrdila, že metanol do kávy matce nalila v afektu.