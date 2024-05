Policisté pátrají po nebezpečném cizinci (37): Je podezřelý z ublížení na zdraví

Cizince naposledy viděli v úterý asi hodinu před půlnocí ve Vlknavě, obci mezi Mladou Boleslaví a Nymburkem ve středních Čechách. Muž je hubený, asi 180 centimetrů vysoký. Má hnědočerné vlasy a hnědé oči.

„Vzhledem k tomu, že by muž mohl být nebezpečný, žádáme všechny, kteří by ho viděli, aby se jej nesnažili sami zadržet a neprodleně kontaktovali policisty na lince 158,“ doplnila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Ozvat se policistům mají i ti, kteří vědí, kde by se hledaný mohl nacházet.