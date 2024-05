Zkušený pilot Peter (†62) se zřítil s větroněm: Kamaráde, budeš chybět, pláčou kolegové

Pilotoval dopravní airbusy i boeingy, ve volném čase mu učarovaly větroně. Pilot Peter (†62), kterého všichni oslovovali Poki, svou vášeň k bezmotorovému létání zaplatil životem. O víkendu se zřítil do prostoru trafostanice ve slovenském Martině a zahynul.

Podmínky byly takřka ideální a letecká soutěž Fatraglide 2024 probíhala bez komplikací. To se ale v sobotu v podvečer změnilo. Zkušený závodník Peter nejprve letěl příliš nízko, poté následoval pád přímo na trafostanici v Martině.

„Na místě vyhasl život dvaašedesátiletého muže,“ potvrdila serveru cas.sk policejní mluvčí Gabriela Kremeňová s tím, že tragickou nehodou se zabývají kriminalisté i odborníci z Leteckého a námořního vyšetřovacího úřadu.

Blízcí, přátelé zkušeného letce i organizátoři závodu jsou neštěstím otřeseni. Soutěž nezrušili, zemřelý by si to jistě nepřál. Jednalo se opravdu o velmi zkušeného pilota, který měl nalétané tisíce hodin a byl též velmi zodpovědný. Osud ale zákeřně zasáhl a nedal šanci muži, který sedal do kokpitu letadel stejně jako jeho otec.

„Měl velkou radost, že na konci své kariéry dokázal držet krok s velkými jmény slovenského plachtění, svými kamarády. Bohužel, věnovat se výcviku mladých a působit v bratislavském aeroklubu, jak si plánoval na důchod, už nestihl,“ dodal smutně kamarád zemřelého pilota.