Miliardářka sjela nešťastnou náhodou teslou do rybníka: V autě se utopila

Tragicky zemřela miliardářka a šéfka lodní společnosti Angela Chaová. Švagrová amerického senátora omylem u svého auta značky Tesla zařadila zpátečku a skončila v rybníku. V autě zůstala uvězněná. Chaová ještě v panice stačila zavolat své kamarádce o pomoc. Poté, co se auto podařilo vyprostit z vody, záchranáři už ženě pomoci nemohli.

K neštěstí došlo na ranči Chaové v texaském okresu Blanco. Generální ředitelka lodní společnosti Foremost Group se minulý měsíc vracela domů z večera se svými přáteli, když došlo k tragédii. Chaová omylem zařadila u své Tesly zpátečku a auto sjelo do rybníka. Podle informací britského deníku Daily Mail ve chvíli, kdy auto již klesalo pod hladinu, stačila vytočit svou kamarádku, které v panice popsala, co se stalo. Na místo vyrazily záchranné složky. Ještě než na místo dorazili záchranáři, svědek události skočil do rybníka a snažil se ji zachránit. Snahy o záchranu, ale byly marné.

Testy provedené Americkou automobilovou asociací podle výše zmíněného deníku ukázaly, že typ skla použitého na Modelu X je téměř nemožné pod vodou rozbít. Záchranná akce trvala několik hodin. Dřív řidiči byli schopni stáhnout okénko u auta, nicméně nyní by řidič musel stáhnout okénko v několika sekundách po nehodě. Chaová tak zůstala v autě uvězněna.

Na místo vyrazily potápěčské týmy a odtahový vůz. Poté, co se podařilo auto vyprostit, přítomní záchranáři se snažili Chaovou 43 minut oživovat, ale marně. Příčinu tragédie vyšetřují policisté. Otec Chaové James S.C. Chao svou dceru popsal jako „laskavou a oddanou“. Byla podle něj „charismatickým a vizionářským vůdcem“. O smrti Chaové promluvil i její švagr, americký senátor Mitch McConnell. „Před pár týdny jsme tragicky ztratili Elaininu mladší sestru Angelu,“ uvedl ve svém projevu na půdě Senátu.