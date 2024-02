Navalnyj zemřel v nejdrsnějším lágru Ruska: Vězni musí snášet bití i ukrutný mráz

Trestanecká kolonie Poljarnyj volk, česky Polární vlk, se nachází daleko od Moskvy v odlehlých pustinách za polárním kruhem a je považovaná za nejbrutálnější lágr v Rusku. Zima je tam prý tak krutá, že by s trochou nadsázky jedinou záchranou před mrazem mohly být útroby uvařeného slona. Co za svými zdmi věznice skrývá a jak o ní psal nejvýznamnější Putinův kritik, zesnulý aktivista Alexej Navalnyj (†47)?

„Chladněji než 32 stupňů pod nulou tu ještě nebylo. Ale i při takovém mrazu je možné se více než půl hodiny procházet, jen pokud se podaří nechat znovu vyrůst nos, uši a prsty,“ vylíčil Navalnyj jen několik týdnů před svou smrtí.

Místo, kde vás smrt neuslyší křičet

Trestanecká kolonie FKU IK-3, také známá jako Poljarnyj volk leží asi 60 kilometrů za polárním kruhem zhruba 2000 kilometrů od Moskvy. Jedná se o místo pro nejnebezpečnější zločince a je považováno za nejdrsnější vězení v Rusku.

Ivan Vostrikov, bývalý regionální koordinátor Navalného organizace v Ťumeni, řekl, že je téměř nemožné odtamtud utéct. Na jedné straně leží stovky kilometrů tundry a na straně druhé polární hory Uralu.

„Když vězni nastoupí do kolonie, jsou odvedeni do lázní. Když se člověk svlékne a jde se umýt, vypnou mu vodu a přijdou lidé v maskách a začnou ho bít. U mě to trvalo asi půl hodiny. Bylo tam asi 15 lidí, jak vězni, tak i zaměstnanci,“ řekl odsouzený Mikho Khulilidze, jeden z bývalých vězňů v IK-3.

„Položili mě na zem a bili mě obušky a pěstmi do hýždí, hlavy, obličeje, žeber. Poté mi neposkytli ani žádnou lékařskou pomoc,“ cituje Khulilidzeho vyjádření nezávislý server The Moscow Times.

Odsouzený Maxim Bachvalov, který si v IK-3 odpykával trest v letech 2017 až 2020, tvrdil, že po příjezdu do kolonie dostal pouze jeden pár zimních bot a obnošený svršek.

Ráj za zdí a mrazivou pustinou

Navalného do lágru přesunuli v prosinci minulého roku. Stanice Svobodná Evropa tehdy předpokládala, že aktivista bude nejméně rok držen v titěrné cele, odkud nebude vidět ani na oblohu.

Sám novinář popsal život v útrobách pekla, za které by se nestyděl ani Dante Alighieri. Navalnyj připomněl scénu z filmu Reventant, kde se hlavní hrdina ohřeje v mrtvém koni. „Pochybuji, že by to tu fungovalo. Mrtvá kobyla by tu za 15 minut zmrzla. Tady je zapotřebí slon, horký, smažený slon. Kdyby se rozřízlo břicho čerstvě rozehřátému slonu a vlezlo se do něj, dalo by se ohřát,“ napsal.

„Bohužel zde nejsou žádní sobi, ale jsou zde obrovští a velmi huňatí ovčáci," dodal.

V trestanecké kolonii Polární vlk největší kritik prezidenta Putina Alexej Navalnyj zemřel v pátek 16.2., a to ve svých 47 letech.