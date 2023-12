Bolestivá slova maminky Juraje, kterého zastřelili před bratislavským klubem: Svátky probrečím

Osudný den, 12. října 2022, seděli Juraj, Matúš a jejich kamarádka před bratislavským podnikem Tepláreň. Do ulice pak vtrhl útočník, který zastřelil oba muže a ženu zranil. Skončila v nemocnici. Policisté po střelci začali pátrat. Do pátrání byli zapojeni psovodi a vrtulník. Následující den jej našli mrtvého. Spáchal sebevraždu. Prokurátor Daniel Lipšic uvedl, že pravděpodobným motivem činu byla nenávist k osobám jiné rasy či sexuální orientace.

Maminka zavražděného Juraje, Dana (53), od té doby vánoční svátky neslaví. Vzpomíná ale na okamžiky, kdy její milovaný syn byl ještě s nimi. Novému Času popsala, že celé svátky probrečí, protože nic jiného nedokáže.

„Jurko byl naše sluníčko, naše světlo, které by pro nás obětovalo všechno. S jeho odchodem se všechno změnilo a zůstalo po něm velké prázdno, obrovská bolest,“ řekla slovenskému webu nešťastná žena, která přiznává, že neuplyne den, kdy by jí nebylo smutno ze ztráty syna. „Vždy mi říkal ‚Mami, mám tě tak rád‘,“ dodala Dana. „Minulý rok jsem celé svátky proplakala a letos to zřejmě dopadne stejně. Vlastně zřejmě všechny budou takové, dokud budu naživu,“ uzavřela smutně.

Popsala i to, jak se tehdy v říjnu nemohla synkovi dovolat a když otevřela na internetu zprávy, viděla, že se střílelo před klubem, kde Juraj byl. „Nechtěla jsem věřit, že by to mohl být můj syn. Pořád jsem mu volala a snažila se nepanikařit. Pořád jsem čekala, že zavolá, ale on nezavolal,“ řekla maminka s tím, že kolem třetí hodiny za ní přišli policisté s nejhorší zprávou jejího života.