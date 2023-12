Stres. Vyčerpání. Finanční tíseň. To vše doléhá na lidi v čase, kdy by se naopak měli těšit z blížících se Vánoc. Nejen na starší ročníky jako obvykle. Trápí se i mladší. Jen během posledních dnů zkolabovaly na procházkách s dětmi dvě maminky.

První případ se stal v Dobré na Frýdecko-Místecku. Žena (30) s kočárkem, ve kterém seděl roční chlapeček, nečekaně venku omdlela. Když se po půlhodině probrala, našla dítě v potoce. Už sotva dýchalo. Záchranáři pak bojovali o jeho život a musel pro něj letět vrtulník.

Druhá maminka se složila pár dní nato v Hlučíně na Opavsku. Viktorie Kučerová (24) byla venku se šestnáctiměsíční dcerou Leontýnkou. Najednou se jí udělalo špatně a omdlela. Měla však větší štěstí, protože ji vzápětí objevila dívka venčící psy. Urychleně jí přivolala pomoc a zajistila i péči o dítě.

Tetanický záchvat

„Poslední dobou jsem pořád ve stresu a tělo už asi řeklo dost,“ vysvětlila si důvod kolapsu paní Viktorie. „Drahé plínky, drahé hračky, drahé jídlo. Každá máma chce udělat pro to svoje zlatíčko krásné Vánoce. Jenže, co když jí na to nezbývá,“ popsala žena současnou tíživou situaci.

„Pak se k tomu přidá nepohoda v rodině, protože ostatní řeší to samé a není ke zhroucení se daleko,“ doplnila mladá maminka s tím, že už když šla na procházku, necítila se dobře.

„Srdce mi bušilo jako o závod. Nakonec mi lékaři řekli, že šlo o tetanický záchvat, za který může psychika,“ upřesnila a slíbila si, že rozhodně nebude chodit s malou ven nikde mimo civilizaci, kdyby se kolaps náhodou opakoval.

Velké díky dívce

Paní Viktorie moc děkuje dívce, která jí přispěchala na pomoc. „Stalo se mi to poprvé, že jsem takto spadla na zem,“ zmínila. Matka její zachránkyně jen doplnila, že telefon na 112 byl náročný.

„Naše psí smečka hlasitě štěkala. Asi také cítili, že je něco v nepořádku. Bylo to hektické, operátoři mají svatou trpělivost,“ poznamenala s tím, že záchranka naštěstí dorazila v rekordním čase.

Psycholog: Stačí být spolu

„Skutečnost, že jsou mladé maminky v nedobrém psychickém stavu, který vede až ke kolapsům, je znepokojivá. Jakoby zůstávaly ve vnitřní samotě a neměly své zatížení, s kým sdílet,“ řekl psychoterapeut Miloslav Čedík. Podle něj je dnešní generace méně psychicky odolná, než například prarodiče, kteří zažili náročnější časy. Ty je zocelily.

„Dnešní mladí vyrostli v relativním blahobytu a hlavně ve spotřební společnosti s tlakem na vlastnictví věcí, v čemž jim sekunduje všudypřítomná reklama. Jsou v tom zacyklení, a neuvažují nad tím, že mnohem důležitější jsou v době vánoc vzájemná setkání, zklidnění, prostě být se svými blízkými spolu,“ dodal Čedík.

VIDEO: Jak poznat, že vaše psychika potřebuje odborníka?

délka: 03:32.28 Video Video se připravuje ... Jak poznat, že vaše psychika potřebuje odborníka? Videoredakce ženských titulů