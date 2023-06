Vtip, nebo satanský rituál? Nahé ženy pojídaly mršinu jelena, natočila je bezpečnostní kamera!

Šestatřicetiletá milovnice koní Corinea Stanhopová žije v kanadském Powell River v domě s velkou zahradou. Před nedávnem našla v zadní části pozemku mrtvolu jelena. Společně se svým dědečkem se rozhodli, že nainstalují k místu bezpečnostní kameru, aby zjistili, zda v noci chodí k mršině divoká zvířata, která by mohla vyplašit či napadnout Corineiny koně.

Když se Kanaďanka ráno na video podívala, nemohla uvěřit vlastním očím. Uviděla dvě nahé tmavovlasé ženy, kterým hýždě zakrýval jen kus látky. Obě se skláněly nad mrtvolou zvířete a dávaly si jeho kopyto k ústům. „Nevím, jestli to líbaly, čuchaly nebo jedly, ale dotknout se takové rozkládající se mršiny, z toho se mi dělá špatně. Musí v tom být velké množství bakterií,“ popsala žena pro americkou Fox News.

Hloupý žert?

„Opravdu nás to vyděsilo, není to něco, co člověk vidí každý den,“ řekla Corinea. Rozrušil ji i fakt, že má dům jen několik stovek metrů od místa, kde se podivné ženy objevily. Kanaďanka má navíc strach i o své tři ustájené koně.

Corinea doufá, že šlo o hloupý žert. Lidé ale mají jiný názor. „To vypadá jak chodící démoni z pekla. Prosím, až uslyšíte křik, zůstaňte uvnitř,“ napsal kdosi pod příspěvek.

Žádné zákony porušeny nebyly

Jiní zase tvrdili, že by se mohlo jednat o satanský či čarodějnický rituál. Další komentující vyzývali ženu, ať na podivné osoby zavolá policii. To ale odmítla.

Kanaďančin dědeček totiž poukázal na to, že ženy na záběrech neporušovaly žádné zákony. „Doufám, že šly ve dne na procházku, uviděly, jak tam byla nastavena kamera, a chtěly si s námi užít trochu legrace a vyděsit nás. Nebo berou nějaké dobré drogy," dodala k podivnému incidentu Corinea.