Při výbuchu v Koryčanech zemřeli Jaroslav a Marek: Hasiči o úniku plynu věděli jen z SMS

Před tragickou předloňskou explozí rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku měli zasahující dobrovolní hasiči informaci o unikajícím plynu jen ze zprávy SMS, kterou jim rozeslalo krajské operační středisko hasičského záchranného sboru. Vyplývá to z výpovědí čtyř zasahujících hasičů před kroměřížským okresním soudem, který případ projednává. Výbuch si vyžádal životy dvou hasičů Jaroslava (†35) a Marka (†46), další dva utrpěli zranění. Zraněný byl i jednatřicetiletý Hynek Š., který podle obžaloby navrtáním plynového potrubí explozi způsobil. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osm let vězení. Uvedl, že potrubí navrtal omylem a explozi se snažil zabránit.

Hasič, který při výbuchu utrpěl zlomeninu pánve a popáleniny obličeje a rukou, uvedl, že na základě SMS hasiči před příjezdem k domu nevěděli, jestli uniká plyn uvnitř, nebo venku. Neměli podle něj k dispozici ani přístroj na změření koncentrace plynu. Exploze ho zastihla v chodbě domu, kde byl předtím s jedním z hasičů, který při neštěstí zahynul. „Říkal, že je vypnutý hlavní jistič. Vstoupil jsem do domu, viděl jsem tam někde u stropu jističe, viděl jsem, že jsou všechny dole v jedné řadě, takže jsem si byl jistý, že jsou vypnuté,“ řekl hasič.

Že byla v SMS jen stručná informace o úniku plynu a místě události, ve čtvrtek u soudu potvrdili i další tři jeho kolegové, kteří v Koryčanech zasahovali. Jeden utrpěl popáleniny obličeje a měl problémy se středním uchem, další vyvázli bez vážnějších zranění. Výbuch tyto tři muže podle jejich svědectví zastihl vzápětí poté, co vystoupili z hasičského vozidla. Co explozi způsobilo, nevěděli. Shodli se však, že vysílačky a mobilní telefony nechali v autě.

U soudu svědčili i dva řemeslníci, kteří pracovali v sousedním domě. Poté, co jeden z nich ucítil únik plynu, se setkali s Hynkem Š., který jim tvrdil, že má vypnuté jističe. „Ventil hlavního uzávěru plynu byl zavřený, ale to nefungovalo,“ řekl svědek. Unikající plyn podle něj syčel. Tvrdí, že spolu s dalším řemeslníkem i Hynkem Š. před příjezdem hasičů zastavovali dopravu, aby kolem domu nejezdila žádná auta. Svědčící hasiči však tvrdili, že si nikoho, kdo by řídil provoz, nevšimli. „Plynaři přijeli, až když ten barák nebyl,“ řekl řemeslník.

Majitelkou domu byla žena Hynka Š., manželé jej opravovali. Podle státního zástupce Jiřího Láníčka si Hynek Š. při rekonstrukci počínal neopatrně a vrtačkou navrtal přívod plynového potrubí pod hlavním uzávěrem plynu. Následkem byl masivní únik plynu a jeho nashromáždění v domě. Přestože se Hynek Š. podle žalobce snažil uzavřít hlavní uzávěr plynu a věc oznámil na havarijní linku plynařů, nastal v domě výbuch, který jej zničil. K explozi podle obžaloby přispěla technická závada spočívající ve zvýšeném přechodovém odporu šroubového spoje přívodního hliníkového vodiče fáze a svorky hlavního vypínače, do kterého byl vodič upnut.

Obžalovaný souhlasil s podanou obžalobou, s právní kvalifikací nikoliv. Po navrtání potrubí ucítil zápach a uslyšel syčení, zavolal proto plynařům. Plyn podle něj unikal zhruba 15 minut. Uvedl, že s řemeslníkem ze sousedního domu uzavřeli hlavní ventil hlavního uzávěru plynu. Tvrdil také, že se pokusil otevřít okno, a myslí si, že se mu to povedlo. Manželku poslal na zahradu. Hlavní jistič byl podle něj uvnitř rodinného domu, Hynek Š. tvrdí, že jej vypínal. Po příjezdu hasičů nastal výbuch. Podle zástupce plynárenské firmy, který též vypovídal, postupoval Hynek Š. správně. „Já bych to nezabezpečil líp, a to už pracuji v plynárenství 37 let,“ řekl svědek.

Dům v Masarykově ulici explodoval 15. září 2021. Výbuch jej zcela zničil, značně poškodil i dva sousední rodinné domy. Ženy, které v nich bydlí, u soudu uvedly, že už jsou oba opravené, náklady jim pokryla pojistka. Podle obžaloby činila majetková škoda téměř 2,3 milionu korun. Příbuzní obětí a zraněných, město Koryčany, zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení požadují u soudu jako náhradu za nemajetkovou újmu přibližně 18 milionů korun. Hlavní líčení bude pokračovat 30. května, na kdy soud hodlá předvolat znalce a další svědky.