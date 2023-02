Příběhy z pekla: Čeští záchranáři po návratu o zkušenosti v Turecku. Na zkázu nikdy nezapomenou

Když pejsek označil místo, nastal šrumec

Už 15 let pracuje se psy. Když Martin Nedojedlý (53) z Hlučína přijel do Turecka prohledávat sutiny s kníračkou Dorotkou (4), nemohl uvěřit, co vidí. „Kdybyste viděl, kolik tam bylo smutků, kolik nářků a kolik čekajících rodin,“ kroutil hlavou kynolog.

Zatímco on s parťáky pátral, okolo byli doufající příbuzní pohřešovaných. Hrdinové z Česka byli jejich nadějí. „Kolem sutin stáli nepřetržitě. Na noc si tam rozdělávali oheň a čekali, kdy najdeme jejich příbuzného a jestli bude živý,“ líčí Martin.

Pořádný šrumec nastal, když pejsci z Česka označili místo, kde někdo ležel pod hromadou suti. „Během chvilky se tam seběhlo celé město a všichni doufali, že jsme našli zrovna jeho blízkého,“ popisuje.

Psi, které Češi dovezli, patří ke světové špičce. „Pro ně je hledání hra. Jsou tak naučení. Ale je to hodně hodin práce a cvičení,“ říká. Dorotku vychovává dva roky. „Hned na začátku ukázala dravost a já jsem to dokončil, a tak se z ní stal záchranář,“ říká Martin, podle kterého hráli hlavní roli v Turecku právě psi. „Bylo to zásadní. Bez nich bychom byli ztracení. Používat přístroje na vyhledávání by zabralo mnohem více času,“ má jasno.