Pětice policistů krutě ubila k smrti mladého tátu (†29): Trpěl vážnou nemocí!

Vlnu protestů vyvolalo ve Spojených státech video, které zveřejnily úřady. Zachycuje policejní zákrok ze 7. ledna proti řidiči Tyreu Nicholsovi. Devětadvacetiletý muž při zásahu utrpěl vážná zranění a byl převezen do nemocnice, kde o tři dny později zemřel.

Video Záběry policejní brutality proti černošskému řidiči: Po třech dnech zemřel. - Profimedia.cz Video se připravuje ...

Brutální zásah

Podle informací amerického deníku The New York Post je ve videu slyšet, jak jeden z policistů křičí: „K*rva, vypadni z toho zk**venýho auta!“ Muž na to reagoval slovy, že nic neudělal. Policisté ho ale strhnou na zem, zatímco křičí: „Lehni si k*rva na zem!“ Pak na něj chrlí výhrůžky, že mu zlámou ruce, pokud nebude v klidu ležet. Následně mu do obličeje stříkají pepřový sprej a pokouší se ho zastavit taserem. V jednu chvíli se Nicholsovi podařilo vysvobodit a dal se na útěk, ale policisté ho pronásledovali. V dalším záběru je vidět, jak jej znovu bijí. Jeden z policistů ho dokonce několikrát kopl do hlavy.

Volal svou mámu

Video, které úřady zveřejnily, ukazuje brutální zásah z několika různých záběrů kamer jednotlivých policistů. Jedna sekvence zachycuje asi minutový zápas dvou policistů s Nicholsem, vyhrožují mu pepřovým sprejem. „Mami,“ zvolá zoufale muž.

Vlna protestů

Prokuratura v souvislosti s tímto případem obvinila z vraždy a dalších trestných činů pět policistů, kteří jsou všichni - stejně jako zemřelý - černé barvy pleti. Zveřejněné záznamy vyvolaly obrovský rozruch a lidé v New Yorku, Memphisu, Los Angeles a dalších městech vyšli do ulic. Městská policie uvedla, že čin, za nímž stojí ochránci zákona, „odporuje lidskosti“.

Vychovával syna

Blízcí Nicholse popisují jako „maminčina chlapečka“. Byl nejmladším ze čtyř dětí a svou mámu miloval. Dokonce měl na rameni vytetované její jméno. Máma Nicholse Row Vaugh Wellsová se nechala slyšet, že takový projev náklonnosti od syna ji dojal. Sám byl již otcem, vychovával čtyřletého syna. „Ahoj, rodiče,“ řekl prý pokaždé, když vstoupil do místnosti. „Tohle už nikdy znovu neuslyším,“ uvedla pro The New York Post Wellsová.

Zdravotní problémy

Nichols původně bydlel v Sacramentu v Kalifornii, než se rozhodl přestěhovat do Memphisu, kde přijal zaměstnání u kurýrní a logistické společnosti FedEx. „Snažil se dostat v pořádku domů. Byl to hodný chlapec,“ dodala Wellsová. Kromě toho, že miloval sport, rovněž rád fotografoval. „Mé jméno je Tyre D. Nichols, jsem začínající fotograf,“ psal na sociální síti.

Jeho matka v pátek navíc řekla, že trpěl Crohnovou chorobou. Ačkoliv měřil přes 190 centimetrů, v době své smrti vážil 68 kilogramů. „Ti muži, když se sečte jejich váha, vážili přes 453 kilogramů. A ubili, ubili k smrti osmašedesátikilogramového člověka. Protože to udělali, ubili k smrti mého syna,“ uzavřela Wellsová.