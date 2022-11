Mladík (22) měl v Mohelnici pobodat o pět let staršího muže: Napadený utrpěl vážná zranění

Policisté obvinili z pokusu o vraždu dvaadvacetiletého muže, který v sobotu ráno v Mohelnici na Šumpersku pobodal nožem o pět let staršího muže. Napadený utrpěl vážná zranění, se kterými byl převezen do olomoucké fakultní nemocnice. Sdělila to policejní mluvčí Miluše Zajícová.