Dvořák, Kuciak nebo Politkovská: Podívejte se na novináře, kteří zemřeli kvůli své práci!

Další známou žurnalistkou, která byla zabita kvůli svému povolání, se stala Daphne Caruanaová Galiziová z Malty. Ta se v médiích pohybovala desítky let a měla ostré lokty. Na svém blogu novinářka kritizovala například korupci maltských politiků či skryté daňové úlevy, které čerpali velcí podnikatelé.

Galiziová zemřela 16. října roku 2017, kdy ji zabila ji bomba nastražená v jejím autě. Její vražda tehdy otřásla celou zemí a v zemi došlo k několika masovým demonstracím. Ty měla za následek i rezignaci tehdejšího maltského premiéra Josepha Muscata.

V prosinci roku 2017 byli zatčen Vincent Muscat za to, že do novinářčina auta bombu nainstaloval. Ten vinu přiznal v roce 2021 a dostal trest 15 let vězení.

Letos se bratři Alfred a George Degiorgiové k činu přiznali v naději, že dostanou mírnější trest. 14. října 2022, tedy téměř pět let po vraždě, od soudu oba odešli s trestem čtyřicet let za mřížemi.