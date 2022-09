Cestovateli z Chile v Praze ukradli milovanou motorku: Čeští motorkáři se mu složili na novou!

Chilan Abel Kike Piña R. už pět let cestuje po celém světě na své milované motorce Honda Afrika Twin. V Praze ho bohužel potkala velká nepříjemnost, jeho stroj mu někdo ukradl a s ním i všechny jeho věci. Čeští motorkáři neváhali a rozhodli se cestovateli pomoci. Během tří dnů vybrali přes 200 tisíc korun!

Abel o tom, že byl okraden, informoval minulý týden na sociální síti ve skupině pro lidi, kteří po světě cestují na motorkách. „Dnešek je pro mě nejhorším dnem za celých pět let, co jsem na cestách,“ popsal své pocity a prosil, zda by mu někdo neposkytl ubytování, aby mohl po své hondě pátrat na vlastní pěst.

Skupina českých motorkářů Nomadist, která organizuje výpravy po celém světě a pořádá také cestovatelské přednášky a festivaly, se rozhodla Chilanovi pomoci. Pro Abela zorganizovali sbírku na crowfundingové platformě Donio.

Peníze se vybraly za 3 dny!

„Čeští motorkáři se proto rozhodli mu vynahradit alespoň tu finanční škodu, kterou utrpěl, tak, aby mu na Čechy zbyly jen ty nejkrásnější vzpomínky!" vysvětlil organizátor sbírky a zástupce Nomadistu Michal Dřímal.

Za pouhé tři dny přispělo na novou motorku pro chilského cestovatele neuvěřitelných 546 dárců, kteří dohromady poslali 238 777 korun. Požadovaná částka byla přitom 100 tisíc. Díky nim a skvělým českým motorkářům snad bude moci Abel co nejdříve pokračovat v cestě.