Úchylný řidič (62) na Chomutovsku obtěžoval dívku na koni: Onanoval přímo na silnici!

Mladá žena jedoucí na koni se zřejmě zalíbila 62letému muži z Klášterce nad Ohří, který jel ve svém voze zrovna kolem po silnici. Na tom by nebylo nic až tak neobvyklého. Reakce šedesátníka za volantem pak ale překročila veškeré myslitelné hranice slušného chování. Řidič se totiž otočil, ženu na koni předjel, o kousek dál vystoupil a začal onanovat! Dívka zareagovala velmi duchapřítomně a masturbujícího devianta natočila na mobil. Díky tomu ho mohli policisté jednoduše identifikovat a obvinit.

Stalo se to začátkem srpna letošního roku poblíž Klášterce nad Ohří. Staršího muže (62) tady zaujala mladá žena jedoucí na koni podél silnice. S autem se proto otočil, předjel ji a o kousek dál si stáhl kalhoty a začal se uspokojovat.

Udělal to rafinovaně tak, aby ho při jeho „kratochvíli“ viděla, když kolem něj projížděla. „Poté, co dívka s koněm projela, nasedl do auta a odjel. K jeho smůle žena vše natočila na mobilní telefon a pro policisty již pak nebyl problém podezřelého ustanovit,“ popsala mluvčí policie Miroslava Glogovská.

Není to navíc poprvé, co muž něco takového udělal. Za obdobné jednání byl už v minulosti odsouzen. Aktuálně je obviněn z trestného činu výtržnictví, za což mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody.