V říčce Mohelka uhynuly tisíce ryb: Policie hledá viníka

Zasažený byl zhruba pětikilometrový úsek mezi čistírnami odpadních vod v Jeřmanicích a Hodkovicích nad Mohelkou. „Vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o jednorázové znečištění. Opticky v toku nebylo vidět znečištění, pěna, skvrny či zákal a ani nebyl zjištěn žádný nepatřičný pachový vjem,“ uvedl pro Deník mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jiří Ovečka.

Původ znečištění zatím známý není. Inspektoři z několika míst vodního toku i od vyústění ČOV Jeřmanice odebrali vzorky k dalšímu zkoumání. Policisté také zajistili vzorek uhynulých ryb a odebrali i vzorky z vytipovaných míst, například kanalizace nebo šachty.

Není to první hromadný úhyn ryb v této lokalitě. „Stalo se nám to už mnohokrát, nikdy se nenašel viník,“ uvedl pro MF Dnes hospodář místní organizace Českého rybářského svazu v Hodkovicích nad Mohelkou Aleš Böhm. Výši škody nedovede Böhm zatím vyčíslit. Mezi uhynulými rybami převažovali pstruzi, byli tam ale i lipani podhorní, vranky obecné a další druhy.

Jejich navrácení do vodního toku bude trvat několik let. “Vysazujeme tam původní formu pstruha potočního, který je považovaný za nedostatkové zboží. Je těžké ho sehnat a vypěstovat v takové míře, aby se to dalo během chvilky zase do pořádku," dodal Böhm.