Ind cestoval na pohřeb svého bratra, kterého zabil had. Po obřadu stejný plaz zabil i jeho

Dvaadvacetiletý Ind Govid Mishra se na začátku srpna vydal na pohřeb svého osmatřicetiletého bratra Arvinda. Tomu se osudným stalo hadí uštknutí. Stejně však dopadl i jeho mladší bratr Govid. Po pohřbu ho totiž zabil stejný plaz. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) každoročně dojde v zemi zhruba k 5 milionům podobných tragédií.

Rodina Inda Arvinda Mishera počátkem srpna netušila, že zažije obrovskou tragédii. Jejich osmatřicetiletý syn zemřel poté, co ho uštknul had. Den po jeho skonu se z města Ludhiana vypravil do 80 kilometrů vzdálené vesnice Bhawanipur ve státě Paňdžáb i bratr zesnulého, dvaadvacetiletý Govid Mishra, aby se svými příbuznými uctil bratrovu památku.

O život po uštknutí bojuje i další příbuzný

Podle indické tiskové agentury PTI si chtěl Govid po smrti svého bratra na chvíli odpočinout a vstřebat traumatizující zážitek. Podařilo se mu usnout, už se ale nikdy neprobudil. Své tesáky do něj zabořilo stejné zvíře, které sprovodilo ze světa i jeho bratra. Podobně jako Arvind tak i Govid podlehl hadímu uštknutí.

Rodina je hady snad prokletá, protože plaz napadl ve stejný den jako Govida i dvaadvacetiletého příbuzného Chandrashekara Pandeyho. Oba příbuzní si totiž zdřímli ve stejném objektu, po kterém se nebezpečný had pohyboval. Chandrashekar podle britského deníku Daily Mail zůstává v kritickém stavu v tamní nemocnici.

10 tisíc mrtvých ročně

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) každoročně dojde v Indii zhruba k 5 milionům uštknutím. Ty mají na svědomí zejména zmije a kobry. Nejhorší „skóre“ má ale krajta obecná, ročně v Indii usmrtí na 10 tisíc lidí. Organizace tvrdí, že ročně v zemi zemře kolem sta tisíc osob, které uštknul nebezpečný plaz. Více než 400 tisícům lidem způsobí plazi trvalé postižení či poranění. WHO také dodává, že mnoho uštknutí zůstává neohlášeno, protože lidé nemají prostředky na to, aby si zdravotnickou péči dovolili.