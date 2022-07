Mezi Ml. Boleslaví a Bakovem narazil rychlík do stromu. - ilustrace (Autor: Profimedia)

Mezi Mladou Boleslaví a Bakovem nad Jizerou narazil ve čtvrtek odpoledne rychlík do spadlého stromu. Ve vlaku, který jel z Tanvaldu do Prahy, cestovalo zhruba 60 lidí, nikdo nebyl zraněn.

Vlak nevykolejil, ale je v těžce přístupném terénu. Hasiči se snaží cestující evakuovat co nejdříve kvůli horku. Vlak se možná bude vracet do Bakova nad Jizerou. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytli mluvčí Správy železnic a hasičů a dopravce. V úseku budou jezdit náhradní autobusy, zatím není jasné, kdy se podaří událost vyšetřit a úsek zprovoznit.

„Nebyl to silný náraz, zřejmě šlo o nějakou soušku, takže nedošlo k vykolejení vlaku ani zranění cestujících,“ řekl ČTK mluvčí dopravce Arriva Jan Holub. Vlak narazil do stromu nedaleko stanice Mladá Boleslav Debř.

Podle mluvčí hasičů Vladimíry Kerekové se nehoda stala v hůře přístupném terénu, odkud není možné cestující snadno evakuovat. „Kvůli horku se snažíme dostat lidi ven co nejdříve,“ doplnila. Jednou z variant je podle Holuba i to, že se vlak vrátí zpět do Bakova nad Jizerou.

Okolnosti nehody vyšetřuje Správa železnic. Trať bude znovu průjezdná až po vyšetření a odklizení stromu. České dráhy na webu uvedly předběžný čas zprovoznění 21:10.