„My jsme v této souvislosti už zahájili úkony trestního řízení pro přečiny porušování domovní svobody a výtržnictví a pravděpodobně k nim přibyde i přečin ublížení na zdraví. Podklady pro jeho trestní stíhání v současné době připravujeme,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Incident se stal v kempu s chatkami minulý týden v sobotu kolem 23:00. Muž z Karvinska nejprve ztropil hlasitou žárlivou scénu své přítelkyni a pak ji před chatkami začal surově bít. „Podle svědků ji uchopil za vlasy, strhnul ji k zemi a tloukl ji pěstmi do hlavy. Také ji měl kopnout do žeber,“ uvedla mluvčí policie.

Ženy se zastal muž, který v kempu trávil dovolenou se svou manželkou, třináctiletou dcerou a dvěma syny ve věku 4 a 17 let. „Tím, že ho oslovil, ale na sebe strhnul jeho veškerou pozornost i zlost,“ uvedla Baláková. Útočník se rozeběhl k jejich chatě, před kterou seděl otec rodiny s manželkou.

„Jako první mu padl do rány jejich nejstarší syn. Ten se s rváčem začal přetahovat u vstupu do chaty, kam ho v žádném případě nechtěl pustit kvůli svým mladším sourozencům. Na pomoc mu přispěchal otec, kterého ale zavalitý, více jak stokilový muž, přetlačil a do chaty vniknul. Zde srazil otce rodiny před zraky dětí k zemi a udeřil ho několikrát pěstí do hlavy. Napadl také jejich maminku, která šla svému synovi a manželovi pomoct. I ona skončila na zemi a při tom utrpěla poranění na noze. Následně vlivem ostré bolesti i celkového rozrušení zkolabovala,“ popsala incident mluvčí policie. "Chytil jsem ho do kravaty a vytáhl ven z chatky. Měl jsem tam malého brášku," řekl mladík TV Nova.

Ženu záchranáři převezli do nemocnice k dalšímu ošetření. Kvůli úrazu na noze stráví žena zbytek dovolené s francouzskými berlemi, dodala Baláková.

K zadržení muže z Karvinska museli přivolaní policisté použít donucovací prostředky. „Noc pak strávil v policejní cele a následující den jsme ho po vystřízlivění vyslechli,“ uvedla mluvčí policie. Po výslechu byl muž propuštěn a vyšetřován je na svobodě. Žena, které se 37letý muž zastal, odmítla podle Balákové proti svému příteli vypovídat a také se odmítla nechat vyšetřit lékařem. „Navíc při výslechu do protokolu uvedla, že o napadení 37letého muže z Teplicka a jeho rodiny vůbec nic neví,“ dodala mluvčí policie.