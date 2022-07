K sesuvu ledovce došlo v sobotu v italských Alpách. Prozatím záchranáři uvádějí osm obětí, z toho je jedna z České republiky, další tři pohřešují. Je ale možné, že se číslo může zvýšit, zatím na ledovec záchranáři nemohou vystoupit, monitorují ho proto drony a v případě, že někoho najdou, vyrazí nahoru vrtulníkem.

„Nemáme definitivní počet, ale stále tam může být 10 až 15 lidí,“ popsal Alex Barattin z alpské záchranné služby. Za pomocí dronu se jim podařilo najít několika obětí, materiál a několik lan.

Těla rozdrtil ostrý led

O záchraně pro deník Corriere Della Sera promluvil i tamní záchranář Mauro Mabboni z Trento Alpine Rescue. Ten se společně s kolegy podílel na prvotní záchraně. Jak popsal web, ve svém životě viděl mnoho lavin a podobné spouště, nikdy ale nic takového.

Půlkilometrový ledovec mohl podle něj padat až rychlostí 300 kilometrů za hodinu. „Lidé se dostali do víru padajícího ledovce a to, co se stalo s jejich těly, je něco, co bolí, jen když na to pomyslím,“ řekl Mabboni s tím, že těla rozdrtil ostrý led.

Mabboni je zkušený horský a letecký záchranář a zároveň i národní instruktor Alpine Rescue a bývalý delegát oblasti Dolní Trentino.

Podle něj nešlo o sníh, ale o ostrý led a skálu, oběti si zřejmě musely projít krvavým utrpěním. Naneštěstí je nešlo ani identifikovat, vyšetřovatelům může pomoci například metoda DNA.

Pátrání pokračuje

Záchranáři museli pátrání nečekaně ukončit kvůli bouři, po třech hodinách ho ale obnovili. „Pátrání po bouři pokračuje. Dlužíme to rodinám a těm, kteří jsou stále tam nahoře,“ popsal prezident regionu Veneto Luca Zaia.

Doplnil, že v nemocnici leží dva těžce zranění Němci, na jednotce intenzivní péče leží i neznámý čtyřicetiletý muž.