Podle webu ABC News měl otec chlapce zbraň nezabezpečenou v pouzdře ve skříni v motelovém pokoji. Když z místnosti odešel, jeho syn ji vzal a vystřelil. Rána zasáhla a zabila roční holčičku a zranila její o rok starší sestru. Matka holčiček byla přítelkyní otce.

Po nešťastné tragédii se podle vyšetřovatelů otec do místnosti vrátil a vzal zbraň a něco, co byly zřejmě drogy, a odnesl je z pokoje. Šerif Chip Simmons uvedl, že zraněné dítě není v ohrožení života a mělo by se uzdravit.

Otec chlapce je nyní obviněn z několika trestných činů, včetně nelegálního držení střelné zbraně a manipulace s důkazy. Byl zatčen a později propuštěn na kauci.