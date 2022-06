Táta a milující manžel, ale také milovník rychlých aut, tuningu a vysoké rychlosti. Ta se Jiřímu „Chorche“ P. (†34) stala ve středu osudná. Zřejmě ho opět sváděl adrenalin v jeho Audi R8, se kterým v levotočivé zatáčce předjížděl jiné auto, které smetl. Potom v nesmírné rychlosti se svým sporťákem vyletěl ze silnice a napálil to přímo do stromu. Auto skončilo jako vrak. Jiří dle všeho pokoušel štěstí už dlouhé roky, nebál se například za plného provozu předvádět smyky na kruhovém objezdu.

Tragická nehoda se stala ve středu kolem osmé hodiny ranní v obci Jičín na Královéhradecku. Řidič žlutého sporťáku Audi R8 měl podle policie předjíždět jiné vozidlo, patrně ve vysoké rychlosti ale auto vedle sebe srazil a odhodil. Audina skončila doslova omotaná okolo stromu, zbytky aut pak v poli a příkopu. Ukazuje to i video zveřejněné na facebooku.

Ze sportovního auta toho moc nezbylo. Podle fotografií na sociálních sítích jde o hromadu rozbitých dílů. Auto by z toho už člověk těžko poznal, podobně dopadlo i auto nevinného řidiče. 34letý řidič závoďáku nehodu nepřežil. Podle zjištění Blesku jde o tamního příznivce tuningu a nadšence do rychlých aut Jiřího P., který si na sociálních sítích říkal „Chorche“.

„Doufám, že to je jen kec a že Chorche je v pořádku,“ píše jeden z fanoušků na sociálních sítích. Lež to ale nebyla. „Dávej na nás z vrchu pozor Chorche…,“ dodal později.

Milovník vysoké rychlosti

Jiří alias Chorche se věnoval úpravám aut, zejména těch sportovních a rychlejších. Z klasického auta většinou udělal rychle jedoucí bestii, stejně tak tomu bylo i u Audi R8 nebo jeho předešlého auta Seatu Leon. U něj měl dokonce takový výfuk, že to znělo jako střelba z kulometu...

S rychlými auty se pojí i vysoký výkon a rychlá jízda. Tu měl Chorche moc rád. „Umřel člověk co x let ohrožoval okolí svoji bezohlednou jízdou ve vracích na sjetejch gumách…“ píše na facebooku jeden z uživatelů David. Podobných komentářů je víc. „Bydlím na doslech u silnice kolem Ronalu a ten člověk tu cca 2 roky ohrožoval všechny zúčastněné v provozu. Každopádně RIP,“ přidává se Michal.

„Mám to v ruce říkával. Kruháče za plného provozu bokem, rychlostní limity jako by nebyly, stížnost za stížností, policii se vysmíval,“ popisuje Jiřího jízdu kriticky Leoš v komentářích. Podle něj si šel Jiří smrti naproti. „Pro Jičíňáky to ale má jedno pozitivum. Už nemusí mít na silnicích strach, už se jim nebudou budit děti v kočárcích, když tenhle projel okolo, už je samotné nebude budit jeho řvoucí výfuk, když jel na večerní projížďku městem. A takový hezky auto to bylo…“ dodal.

Na sociálních sítích se dokonce objevila i fotografie rychloměru ukazující poslední rychlost před nehodou. Bylo na něm 260km/h. Auto však bylo po nehodě hodně zdemolované a rychloměr může ukazovat jinou hodnotu.

„Ano, už jsem to psal, předjížděl mě mezi autobusákem a směr Popovice – tam se nedá ani 100km/h, jaký je to tankodrom, ale on tam vždy letěl jako smyslu zbavený,“ napsal další z komentujících.

Zůstala po něm žena a dítě

„Chorcheho jsem znal, byl to moc dobrý kluk, upřímnou soustrast rodině,“ píše Jaroslav. „Byl jsem jeho obdivovatel upřímnou soustrast,“ přidává se Ondřej. „Naštěstí nikoho nevzal sebou,“ dodal Jakub. „R.I.P. ..Chorche...Upřímnou soustrast rodině.. To, že riskoval, ví celý Jičín a okolí, ale tohle byla zbytečná jízda na hranici...Ještě včera psal, jak mu přišly nové gumy na R8... Achjo,“ píše Jan.

Řidič z druhého havarovaného auta skončil v nemocnici, záchranáři ho tam museli transportovat vrtulníkem.

K tragédii se vyjádřila i Jiřího manželka Renata, se kterým má syna. „Prosím všechny o pochopení. Má rodina je v těžké situaci. Neposílejte mi žádost o přátelství. Neznám vás. Buďte lidi!!!,“ napsala. Po Jiřím tak zůstala žena s malým synem.

„Upřímnou soustrast celé rodině, hodně sil,“ podporuje ženu v komentářích Vlasta. Policie se nehodou stále zabývá. „Příčina a veškeré okolnosti této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování,“ napsala mluvčí policie Lucie Konečná s tím, že zraněný řidič nebyl pod vlivem alkoholu.