Na okraji Krupky na Teplicku v sobotu ráno při dopravní nehodě narazilo osobní auto do domu. Zranění při nárazu utrpěli čtyři mladí lidé, dva vážné a dva středně těžké. ČTK to řekli mluvčí policie a záchranné služby. „Byli převezeni do ústeckého traumacentra,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. K jejich převozu podle něj použili sanity, na místě nehody měli záchranáři tři.

Vážná nehoda se stala 2. dubna po 4.00 na okraji Krupky, v Maršově. Okolnosti a příčinu nehody policie podle své regionální mluvčí Aleny Bartošové vyšetřuje. „Alkohol u řidiče byl vyloučen dechovou zkouškou,“ dodala. Na místě nehody zasahovali i hasiči ze stanice Teplice a jednotky Krupka-Bohosudov. Na twitteru hasiči uvedli, že z vozu vyprostili čtyři osoby a předali je do péče záchranné služby.