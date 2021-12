Iveta (†42) zemřela v nemocnici na zánět slepého střeva: Soud zprostil obvinění tři lékaře

Devět let, tak dlouho uplynulo od smrti Ivety S. v prešovské nemocnici. Podle příbuzných mohou za její smrt lékaři, kteří nepoznali zánět slepého střeva. Spravedlnosti se blízcí snaží domoci u soudu, jenže ten už se roky vleče. Krajský soud nyní zprostil obvinění všechny tři lékaře. Skutek, který se kladl obžalovaným za vinu, se prý nestal.

O smutném případu informoval slovenský deník Plus Jeden Deň. Paní Iveta měla podle znaleckého posudku zánětlivý proces v těle už v pátek. Hospitalizaci tehdy však odmítla, záchranka pro ni přijela až v neděli. Slovenka udávala bolesti břicha, o nichž se domnívala, že souvisí s menstruací a gynekologickou diagnózou. Tu jí našla obvodní lékařka. Z těchto důvodů ji tedy záchranáři odvezli na gynekologické oddělení.

Tam Iveta po třech dnech zemřela. Lékaři údajně dostatečně nereagovali na špatné výsledky CRP testu. Ten měl lékařům signalizovat, že je třeba stav pacientky urychleně řešit. O což se jeden z doktorů sice pokusil a chtěl Ivetu po konzultaci s chirurgy nechat vyšetřit pomocí CT, než se však pro pacientku našlo místo, zemřela. A to i přesto, že jí břicho operativně otevřeli, kvůli množství hnisu už jí nebylo pomoci.

Okresní soud loni v létě dvěma lékařům udělil podmíněný trest, třetího osvobodil. Nemocnice dostala od Úřad pro dohled nad zdravotní péčí statisícovou pokutu. Státnímu zástupci se rozsudek nelíbil, navrhoval i zákaz činnosti a peněžitý trest pro obviněné.

Jenže Krajský soud rozhodl úplně jinak. Všechny tři muže zprostil obvinění. Podle soudce byla obžaloba nesprávně postavená. „Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který jsou stíháni,“ řekl podle Plusky soudce Emil Dubňanský. Dodal, že ani jeden ze znalců nespecifikoval, co měli lékaři udělat jinak, aby zabránili smrti Ivety. Podle znalce z oboru patologie Martina Kováče by navíc zřejmě nebylo možné zabránit smrti pacientky, i kdyby byla operována ihned po převozu do nemocnice. Příbuzné rozsudek zdrtil, o vině lékařů jsou přesvědčeni.

„Je záhadou, že znalci uvedli, že při přijímání musela být v kritickém stavu, ale lékaři na ní nic zvláštního neviděli a tvrdí, že neměla žádné klinické příznaky a vysoké zánětlivé hodnoty považovali za chybný výsledek,“ komentoval soud příbuzný zesnulé ženy, Roman.