Měl to být normální den na střední škole v Oxfordu ve státě Michigan. Kolem jedné hodiny odpoledne se však jejími chodbami ozvaly výstřely. Mezi studenty a zaměstnanci školy vypukla panika. Chodbami totiž chodil se zbraní v ruce student Ethan Crumbley. Patnáctiletý chlapec vystřelil třicet ran. Vyprázdnil tak podle informací britského deníku Daily Mail dva zásobníky. U sebe měl ale další náboje.

Zabarikádované třídy

Při jeho řádění zemřeli čtyři studenti. Za oběť mu padla hvězda fotbalu Tate Myre (†16), který se snažil útočníka odzbrojit. Nepřežily ani studentky Madisyn Baldwinová (†17) a Hana St. Julianová (†14). V nemocnici svůj boj o život později prohrál i další student, Justin Shilling (†17). Dalších sedm lidí bylo zraněno.

Jeden ze spolužáků zavražděných, Aiden Page, uvedl, že jeho učitel zamkl třídu a zabarikádoval dveře, aby všechny uchránil. „Popadli jsme kalkulačky, popadli jsme nůžky pro případ, že by se střelec dostal dovnitř a my bychom na něj museli zaútočit,“ popsal dramatickou chvíli.

Otcova zbraň

Zbraň, kterou Ethan zastřelil své spolužáky, měla patřit jeho otci. Chlapec se jí dokonce měl chlubit na sociální síti instagram. „Právě jsem dostal svou novou krásku. SIG Sauer 9MM,“ připsal ke zveřejněnému snímku.

Příspěvek byl už smazán. Rodiče Jennifer a James tři hodiny předtím, než jejich syn zahájil palbu, mluvili s jeho vyučující, jelikož učitelé byli znepokojeni jeho chováním.

Ethan je stále ve vazbě a odmítá spolupracovat s policií. Jeho rodiče ho už navštívili a sehnali mu právního zástupce. Patnáctiletý chlapec byl obviněn ze čtyř vražd a terorismu. Žalobci obvinili střelce jako dospělého a mohl by dostat i doživotí. Navíc prokurátorka Karen McDonaldová uvedla, že by zvažuje obvinění i rodičů, jelikož zbraň řádně neuschovali, aby nebyla na dosah mladistvému.

Rozepře v rodině

Několik Ethanových spolužáků tvrdí, že střelec na škole zažíval šikanu. Jestli ale šlo o motiv jeho činu, policisté říct zatím nedokážou. Mladý vrah totiž odmítá vypovídat.

O svém bratrovi se rozhodl promluvit jeho starší sourozenec Eli. Nevlastní bratr tvrdí, že nechápe, co Ethana přimělo k takovému činu. „Ethana jsem znal jako chytrého chlapce, který vypadal jako průměrné dítě. Neexistovalo nic, co by mě znepokojilo. Nikdy nebyl vyloučen ze školy, nikdy nebyl po škole. Netrpěl depresemi nebo něčím podobným. Probudil se šťastný, šel do školy, vrátil se domů a hrál hry,“ pronesl o svém bratrovi pro Daily Mail s tím, že oba dva pocházejí z Floridy.

Mají společného otce Jamese, ale nemají stejnou mámu. Eli nicméně naznačil, že v rodině v loňském březnu panovaly rozepře, kvůli nimž se přestěhoval Eli zpět na Floridu. „Většinou to souviselo se vztahem mezi mojí nevlastní matkou a mnou,“ připustil Eli s tím, že když slyšel o střelbě na střední škole, bál se o život svého bratra. Nikdy by ho nenapadlo, že vrahem ze střední je právě on.

