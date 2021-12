V roce 2012 dostal recidivista působící na Jihlavsku přezdívku „hadí muž“. Vysloužil si ji svým útěkem z policejní cely v Jihlavě. Policistům tehdy pláchl poměrně netradičně – rukama roztáhl mříže a protáhl se ven. Poté vyběhl ze stanice na svobodu.

Dříve u soudu popsal, že už se o útěk z cely pomocí roztažení mříží někdo zřejmě pokoušel. „Mezi mříže jsem strkal hlavu, ale nevešla se tam. Pak se mi podařilo mříže trochu roztáhnout. Myslím, že už byly načaté. Když jsem zjistil, že můžu prolézt, tak jsem se mříží protáhl,“ řekl tehdy.

Pro policisty je to známá firma, při útěku se s jedním z nich stihl i poprat. Na svobodě si pobyl jen několik hodin. Soud s ním pak neměl žádné slitování a poslal ho na sedm let za mříže. Hadí muž měl na svědomí krádež trezoru s půl milionem korun. S trezorem si poradil tak, že ho vyrval z podlahy, oknem vyhodil na chodník a pak 70 kilové monstrum odvezl na kolečku.

Sedm let měli policisté od čtyřicetiletého Michala Š. klid, loni v listopadu ho ale propustili na svobodu a on začal znovu dělat to, co umí nejlépe – krást. Podle serveru denik.cz se vloupal do sedmi objektů a způsobil škodu za 400 tisíc korun. Skončil ve vazbě, 25. listopadu ho soud znovu poslal do basy. Na další čtyři roky tak mají policisté a obyvatelé Jihlavy od recidivisty zřejmě klid.