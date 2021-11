Cyklistka v Litomyšli srazila tři chodce. Žena jela bez helmy, utrpěla velmi vážná zranění. Ji do nemocnice transportoval vrtulník, chodci z místa odešli. Policistům se je ale podařilo rychle vypátrat.

K nehodě došlo ve čtvrtek brzy ráno v Průmyslové ulici v Litomyšli. Třicetiletá cyklistka se tam srazila se třemi chodci. Při nehodě se žena na kole velmi vážně zranila. Patrně tomu napomohl i fakt, že na hlavě neměla helmu.

Do nemocnice ji musel transportovat vrtulník letecké záchranné služby. Chvíli po nehodě trojice chodců podle svědků odešla. Jeden z nich tedy spíše odkulhal, ale to nic nemění na tom, že žena dopadla podstatně hůř. „Vše nasvědčovalo tomu, že za každou cenu spěchali do zaměstnání. Když viděli, že o chodkyni se staral jiný svědek, tak z místa odešli,“ uvedla mluvčí policie Eva Maturová.

Policisté a kriminalisté se proto vydali do několika firem tyto chodce najít. „Trojici chodců našli, nyní probíhají další kroky k tomu, abychom nehodový děj objasnili. Jelikož to jsou cizinci, podání vysvětlení probíhá za přítomnosti tlumočnice,“ dodala mluvčí.

Jelikož byla cyklistka vážně zraněná, nebylo u ní možné vyloučit přítomnost drog nebo alkoholu. „Nehoda a míra zavinění, to vše je předmětem šetření. K rozuzlení může velkou měrou přispět řidič neznámého vozidla, který chvíli před nehodou vyjel ze spodní části ulice Průmyslová směrem k cyklistce a chodcům,“ uvedla Maturová s tím, že postřeh tohoto muže může být pro policisty klíčový. Přihlásit se má na tísňové lince 158.