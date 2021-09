Už už to vypadalo, že dlouhé utrpení Češky Terezy Hlůškové (25) odsouzené v Pákistánu za pašování heroinu skončí. Doufala, že soud konečně vyslechne její odvolání. Advokát ji ujišťoval, že má dobrou šanci a konečně bude propuštěna. Jenže pak přišla ledová sprcha.

Už více než 3 roky tráví česká občanka Tereza Hlůšková za zdmi pákistánských kriminálů. Prvoinstanční soudní líčení se pro ni nesnesitelně vleklo a zdá se, že průtahům nebude konec ani v případě jejího odvolacího řízení.

Naděje, která vyhasla

Doufala, že ve čtvrtek soud projedná odvolání proti rozsudku, který ji poslal za katr na dlouhých 8 let a 8 měsíců. Její případ měli posoudit dva přední odborníci na drogovou problematiku, soudci Ali Baqir Najafi a Sarfraz Dogar. Její advokát Asghar Dogar jí dával velkou naději, že mladou Češku zprostí viny. Jenže pak přišlo velké zklamání.

„Terezino odvolání opět nebylo projednáno. Jednání nemohlo proběhnout, protože soudce Ali Baqir Najafi nebyl přítomen. Terezin právník Dogar a státní zástupce se dostavili. Jednání bylo odročeno na 4. října vzhledem k absenci soudce,“ sdělil ve čtvrtek Blesku zdroj obeznámený se situací mladé ženy v Pákistánu.

Přišla jen kamarádka

Na místě podle něj chyběli právní zástupci Terezina spoluobžalovaného, který byl ovšem v prvoinstančním řízení zproštěn viny. Přišla se podívat i Sita, údajná Terezina kamarádka, která si rovněž odpykávala trest za drogové delikty, byla však před časem propuštěna. „Sita je občanka Srí Lanky a do Pákistánu se přivdala,“ vysvětlil zdroj Blesku.

Česká občanka Tereza Hlůšková byla v lednu 2018 zadržena na letišti v pákistánském Láhauru. V zavazadle jí celníci našli bezmála 9 kilogramů heroinu. Za to ji soud o rok později poslal do vězení na 8 let a 8 měsíců. Tereza s verdiktem nesouhlasí a podala odvolání. Svůj trest si odpykává v nechvalně proslulé pákistánské věznici Kot Lakhpat v Láhauru.