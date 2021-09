Ani jednou si svou novorozenou dcerku Ninu nepochovala maminka Broňa (†32). Policistka prožívala bezproblémové těhotenství až do poloviny osmého měsíce, kdy nenarozené holčičce začalo selhávat srdce. Lékaři provedli císařský řez a zdálo se, že jak maminka, tak Nina budou v pořádku. Poté, co byla Broňa propuštěna z nemocnice a vydala se navštívit svou dcerku, zkolabovala a náhle zemřela. Její otec Boris pro slovenský deník Nový Čas uvedl, že byla propuštěna příliš brzo.

Bronislava ze slovenského Liptovského Ondreje odmalička toužila být policistkou. Sen se jí nakonec splnil a Broňa oblékla policejní uniformu. Druhým snem bylo mít rodinu. S manželem se nemohli proto dočkat příchodu jejich dcerky Niny. Dvaatřicetiletá Broňa neměla během těhotenství žádné problémy.

Vše probíhalo tak, jak mělo. Při prohlídce v polovině osmého měsíce jí však lékařka oznámila, že musí do nemocnice do Liptovského Mikuláše. „Dcera sedla do auta a jela do nemocnice. Nezavolali jí ani záchranku. Co kdyby za volantem omdlela?“ popsal chvíle, kdy se Broňa dozvěděla, že nenarozené Nině selhává srdíčko, Bronin otec Boris (59) pro Nový Čas.

Po příjezdu do nemocnice lékaři provedli císařský řez. „První den po sekci byla Broňa v porodnici. Druhý den byla převezená na gynekologii. Další den ráno byla propuštěná domů, když se nepočítá den sekce, tak naši Broňu propustili domů za dva dny, sedm hodin a osmnáct minut a to bez podepsání reversu,“ uvedl otec Broni s tím, že jednání nemocnice v Liptovském Mikuláši nebylo v pořádku. Dodal také, že podle něj doba hospitalizace byla příliš krátká. „Matky po takovém zákroku bývají hospitalizované aspoň pět dní,“ tvrdí Boris.

Malá Nina totiž mezitím byla převezena do nemocnice v Bratislavě a Broňa toužila být své malé dcerce nablízku. Rozhodla se proto za ní zajet. „Mateřská touha ji hnala do Bratislavy. Když tam přijela se svým manželem, udělalo se jí špatně. Necítila se dobře,“ popsal tragické chvíle v Bratislavě Boris.

Broňa zničehonic zkolabovala. Lékaři se ji snažili oživit, ale marně. „Zabila ji dvojitá plicní embolie,“ uvedl otec s tím, že Broňa byla zdravá a silná žena. Netrpěla žádnou nemocí, neměla žádné zdravotní problémy. Rodina podala stížnost na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. „Věřím, že za toto bude někdo zodpovědný,“ dodal Boris.

Nemocnice v Liptovském Mikuláši se však brání nařčení, že by Bronislavu její zaměstnanci poslali domů po zákroku brzy a že by došlo z jejich strany k jakémukoliv pochybení. „Pacientka Bronislava byla přijata v pondělí a propuštěná ve čtvrtek. Hospitalizace byla tedy čtyřdenní,“ uvedla nemocnice.

