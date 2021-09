V práci si měl celý den pořádně přihýbat, přesto měl na konci šichty tu drzost, že si sedl do auta! Cestou domů doslova vrávoral i s autem – křižoval celou vozovku a silně ohrožoval bezpečnost provozu. Policista v civilu, který jel náhodou těsně za ním, k němu přivolal své kolegy ve službě.

Muže (56) s 3,6 promile v dechu zmerčil v Brumově-Bylnici na Zlínsku policista, který měl ten den zrovna volno. Nezvykle se chovající řidič v červeném Volkswagenu se kolem 15:00 zjevil přímo před ním a jal se místo řádné jízdy kličkovat jako zajíc při honu.

Srovnali ho

Křižoval celou vozovkou od kraje ke kraji, není tak divu, že se při svém „stylu“ jízdy několikrát málem trefil do protijedoucích řidičů. Video, natočené palubní kamerou policisty v civilu jedoucím za ním, celou dobu doprovází hlasité troubení klaksonu, kterým se strážce pořádku snaží upozornit ostatní řidiče a opilce trochu „srovnat“. Když ne do latě, tak aspoň do jeho pruhu.

Srovnávání do latě už policista nechal na své kolegy, které přivolal. Ti kličkujícího ptáčka zastavili, proklepli si ho, dali mu dýchnout a na místě mu sebrali řidičák. Domů tak už ve svém vozidle nedojel.

Tři piva a litr tvrdého

Ačkoli muž téměř nevěděl, co se s ním děje, jeho „příběh“ z něj nakonec policisté vydolovali. Muž podle vlastních slov celý den popíjel na stavbě. „Byl z něj cítit silný zápach alkoholu, měl nekoordinované pohyby a téměř mu nebylo rozumět. Sdělil, že od rána pracoval na stavbě, kde vypil asi tři piva a tvrdý alkohol. Množství odhadl na jeden litr,“ informovala policie na sociálních sítích.

Muž si může za své hloupé extempore jít sednout. „Následující den mu ve zkráceném přípravném řízení policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až jeden rok odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz řízení motorových vozidel,“ uvedla policie.