Poranění hlavy, oka a pohmoždění žeber i zad způsobil pětašedesátiletému lesníkovi jeden ze tří motorkářů, kteří se v neděli dopoledne na svých strojích proháněli v lese nedaleko Zlatých Hor na Jesenicku. Motorkář lesníka napadl poté, co je upozornil na porušení zákona o zákazu vjezdu motorových vozidel do lesa. Lesníka převezla záchranná služba do jesenické nemocnice a nyní se léčí doma. Útok na lesníka vyšetřuje policie

Lesník na agresivní motorkáře narazil při pochůzce v lese. "Poté, co je začal fotit, jej jeden z motorkářů fyzicky napadl, v důsledku čehož lesník upadl na zem a při tom z ruky vytratil mobilní telefon. Motorkáři mobilní telefon zvedli ze země a odhodili do lesního porostu. Lesník napadením utrpěl zranění, se kterým musel být ošetřen v nemocnici," uvedla mluvčí jesenické policie Tereza Neubauerová.

Mluvčí Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Dagmar Málková ČTK řekla, že lesník v neděli prověřoval informaci o tom, že po lese jezdí motorkáři. "Jakožto zaměstnanec správy lesa se proto vydal za nimi, aby celou situaci vyřešil. Motorkáři si na něj počkali a po krátké výměně názorů a pokusu našeho kolegy si je alespoň vyfotit pro potřeby policie jej povalili na zem. Útočníci lesníkovi způsobili poranění hlavy, oka a pohmoždění žeber i zad," uvedla Málková.

Poraněného lesníka odvezla záchranná služba do nemocnice v Jeseníku, kde podstoupil podrobná vyšetření a poté byl propuštěn do domácího léčení. "Velice nám záleží na prošetření celého případu a dopadení všech viníků. To, co se stalo, je naprosto nepřípustné a pachatelé musí být adekvátně potrestáni. Vážíme si našeho kolegy, který se neváhal postavit problému a hájil svou profesi i lesní zákon, ačkoliv agresoři byli v početní přesile," uvedl jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Arnošt Buček.