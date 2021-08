(ilustrační foto) Auto na Jindřichohradecku narazilo do stromu: Spolujezdkyně zemřela, řidička je ve vážném stavu (Autor: HZS JMK)

Žena zemřela v neděli odpoledne po nehodě osobního auta u Slavonic na Jindřichohradecku. Byla to spolujezdkyně z vozu, který narazil do stromu. Řidička je ve vážném stavu. Šlo o auto s německou poznávací značkou. Novinářům to v neděli sdělil krajský policejní mluvčí Jiří Matzner. Policie zatím nezná totožnost žen.