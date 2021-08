Ve středu v ranních hodinách policisty z Lancaster City v Pensylvánii kontaktovala žena, která se obávala o život příbuzného poté, co ji měl Donald Meshey Jr. říci, že se v domě nachází mrtvé tělo a hlava v mrazáku.

Na místo se proto rozjel pověřený policista, aby provedl kontrolu. Meshey strážníka v poklidu uvedl do domu a vzal ho kuchyně, kde vyňal z mrazáku něco, co se zdálo být lidskou hlavou. Koroner později potvrdil, že se jedná skutečně o lidskou hlavu, a dvaatřicetiletý muž byl převezen do vazby.

„Během výslechu Meshey řekl, že našel něco, co popsal jako ‚mrtvou panenku,‘ která zněla a vypadala jako jeho otec. Meshey přiznal, že bodal do ‚mrtvé panenky‘ dvě až tři minuty nožem a poté rozporcoval tělo,“ uvedla policie v prohlášení. Podle informací New York Post posléze dal ostatky těla do pytle na odpadky a ukryl je v suterénu domu. Hlavu uložil do mrazáku.

