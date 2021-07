Podle mluvčí záchranářů Petry Homolové byla u jedné dospělé osoby konstatována smrt. Tělo vodáka se našlo dva kilometry od místa neštěstí ve velkém průtoku. Podle informací Deníku byl utonulým mužem dvacetiletý instruktor. Vylovit jeho tělo měl ho rekreant.

Jak uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová vodáci se s plavidlem zřejmě netrefili do propustě u jezu a člun se poté převrátil. Na místo vyjeli policisté, hasiči i záchranáři, zasahovaly tam tři vrtulníky.

„Muž z vedlejšího raftu se bohužel nevynořil, byl pohřešovaný a pátrali jsme po něm. Šest osob z převráceného raftu policisté, hasiči a záchranáři vytáhli na břeh," uvedla Schneeweissová.

Jak uvedla CNN Prima News, jednalo se o vedoucího dětí na převráceném raftu, který plul vedle nich na nafukovací kánoi. Zatímco děti záchranáři vylovili, a některé z nich museli resuscitovat, on sám bohužel zmizel pod hladinou.

Našli ho až po hodině

„O hodinu později jsme dostali oznámení, že policisté našli tělo muže, ročník 1992, bohužel bez známek života. Jednalo se o muže, který skočil do vody a snažil se ostatní zachránit," dodala pak Schneeweissová.

„Dvě ženy byly po resuscitaci přepraveny vrtulníky do jihlavské nemocnice a pražského Motola,“ dodala Homolová. Další čtyři osoby byly převezeny sanitkami do nemocnice v Benešově. Jednalo se o tři ženy a jednoho muže. „V současné době již jsou záchranářské akce ukončeny,“ sdělila Blesku mluvčí. Stav všech převezených nezletilých osob by měl být stabilizovaný.