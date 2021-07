Podle mluvčí záchranářů Petry Homolové byla u jedné dospělé osoby konstatována smrt. Tělo vodáka se našlo dva kilometry od místa neštěstí.

Podle serveru novinky.cz je mrtvým vodákem dospělý muž, který z jiného raftu skákal obětem na pomoc. Jeho tělo se nedařilo delší dobu najít. Mezi zraněnými jsou ale především mladiství.

„Dvě ženy byly po resuscitaci přepraveny vrtulníky do jihlavské nemocnice a pražského Motola,“ dodala Homolová. Další čtyři osoby byly převezeny sanitkami do nemocnice v Benešově. Jednalo se o tři ženy a jednoho muže. „V současné době již jsou záchranářské akce ukončeny,“ sdělila Blesku mluvčí. Stav všech převezených nezletilých osob by měl být stabilizovaný.