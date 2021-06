Tornádo, které minulý týden zasáhlo jižní Moravu má údajně další oběť. Má jí být učitelka z hodonínského gymnázia Marie M., na facebooku to zveřejnila škola. Na oblíbenou kantorku vzpomínají desítky studentů. Tornádo má kromě Marie na svědomí i teprve dvouletou holčičku, či těhotnou ženu.

Tornádo napáchalo na Hodonínsku a Břeclavsku nevídané škody. Kromě těch materiálních i ty mnohem tragičtější - na životech. Doposud oficiální zdroje mluvily o pěti obětech - třech mužích včetně známého vinaře, těhotné Martině a teprve dvouleté holčičce. Podle všeho k nim nyní přibyla i šestá oběť, učitelka Marie M.

„Přiskočím, vyvětrám ... Rozsvítíme si velká salonní ... Tys expert, ty máš řešení ... Hvězda přichází, nemá přezůvky, hvězda odchází ... Každý absolvent hodonínského gymnázia si při těchto legendárních hláškách jistě vzpomene na jejich autorku - naši vždy usměvavou a energickou kolegyni RNDr. Marii M., učitelku matematiky a zeměpisu. Maruščin život bohužel ve čtvrtek tragicky ukončilo řádění tornáda,“ uvedla na svých stránkách na Facebooku škola.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich o další oběti zatím informace neměl. „Tu informaci nemám, neslyšel jsem o tom, nemám žádné informace o dalších mrtvých nebo pohřešovaných už dávno...“

Ředitel hodonínského gymnázia Jiří Hubačka informaci o smrti kantorky ovšem potvrdil. „Odjela do zahradního domku u Hodonína a zavalilo jí to. Nalezli její tělo, ale nebyli zřejmě schopní ho identifikovat,“ uvedl pro Blesk.cz. Podle něj Marie M. učila na škole dlouhé roky, snad celou svoji kariéru.

„Velmi nekonformní a inspirující pedagog. Mám takový dojem, že kdyby věděla, jak zemře, dost by ji to pobavilo. Tornádo. V Hodoníně….R.I.P.,“ napsala na Twitteru Zuzana. Ztráta učitelky zasáhla celou řadu jejích bývalých i současných studentů. „Měl jsem rád její hodiny zeměpisu a díky ní z něj maturoval,“ píše Michal. „Nezapomenutelná, jedinečná, příklad toho, jak se to má dělat...ona byla jedním z důvodů, proč jsem vystudovala geografii na UK, její nadšení a přístup byly unikátní,“ smutní Majka.

Video Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo Starou Bažantnici v Hodoníně - pro Blesk.cz - Pavel Šilt

Bouřky s kroupami o velikosti tenisových míčků a také tornádo se přehnaly přes jižní Moravu ve čtvrtek večer. Nejhůře zasaženými oblastmi byly obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice nebo Mikulčice. Tornádo poničilo na 1200 domů, škody jsou mnohamiliardové.