Jakub V. s přítelkyní a dvěma malými dětmi si začátkem června vyrazil na výlet do liberecké zoo. Tam ale nedojeli! Během cesty jim totiž u obchvatu na Nový Bor přilétl do auta deseticentimetrový kámen, který zasáhl řidiče do obličeje a zranil ho. Zřejmě odlétl z korby nákladního auta. Jakub měl velké štěstí, že přežil a ještě dokázal zastavit u krajince. Řidiče kamionu nyní hledá policie.