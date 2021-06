Terezu zadrželi 10. ledna 2018 na letišti v pákistánském Láhauru, protože v jejím kufru našli 9 kilogramů heroinu. Kvůli tomu skončila ve vězení na pěkně dlouhou dobu a nyní čeká na odvolací soud. Její bývalá nejlepší kamarádka Simona však ihned využila Terezina neštěstí a vesele začala poskytovat rozhovory pro média.

Její vyjádření si však často protiřečila. Na jednu stranu totiž na dívku, se kterou jezdila na luxusní dovolené a trávila s ní spoustu času, plivala špínu, na druhou mluvila o tom, jak jsou si blízké a že Tereza „je její zlatíčko“. Tvrdila, že o pašování drog nevěděla. A v poutech jako Tereza také neskončila. Z Pákistánu odletěla dřív...

Je to zmije

Proti vyjádřením, která pronášela Simona v médiích, se ohradila sama Tereza Hlůšková. Bývalou kamarádku nazvala zmijí. „Když vás někdo dostane do kriminálu - je to zmije. Když vás někdo dostane do kriminálu a potom staví svou „kariéru“ na vašem neštěstí - je to PODLÁ ZMIJE. Ale když vás dostane do kriminálu tzv. nejlepší kamarádka, staví svou kariéru na vašem neštěstí, tvrdí, že ona sama je nevinná, a všude kolem lže, jak když tiskne, tak to zamrzí, HODNĚ!!!“ napsala v dopisu Blesku.

Simona si z toho ale nic nedělala a brzy se na veřejnosti začala objevovat s jinouo blond Terezou. Simona s novou "nejlepší kamarádkou" přidávaly na sociální sítě fotografie z luxusních resortů a užívaly si života, zatímco mladá pašeračka dřepěla v pákistánské věznici. Ale ani toto přátelství dlouho nevydrželo!

„Tereza číslo dvě“ se už prý se Simonou nebaví. Na sociální síti instagram se do ní navíc drsně pustila. „Znám ji přes 20 let a upřímně jsem zlejší osobu nepotkala a každému doporučuju držet se sto metrů od ní,“ řekla v sérii videí, v nichž na bývalé kamarádce nenechala nit suchou. „Je to obyčejná šl*pka, která lidem závidí, pomlouvá, myslí si o sobě, že je nejhezčí, přitom kdybyste ji v realitě viděli, tak byste se zblili,“ pokračovala ve svém vyjádření. Simoně se prý nyní narodilo dítě a živoří.

Simoně se narodilo dítě?

„Udělala si dítě s totálním deb*lem. Žije tam v nějaké vesnici v České republice. Nemá peníze, ani na to si zajít ke kadeřnici,“ uvedla rozzlobená blondýnka na sociální síti. Podle bývalé kamarádky navíc Simona zaplatila za to, aby se dostala na titulní stránku časopisu pro pány. Údajně ji to mělo stát 50 tisíc korun! „Fotograf, co ji fotil, říkal, že upravit ty fotky byla asi jeho nejtěžší práce v životě. Protože ona fakt hezká není, bohužel to byl podvod a celé si to zaplatila slečna,“ řekla a dodala, že tím prý chtěla Simona zakrýt svou práci společnice ve Švýcarsku i jiných zemích.

Drogy pašovala?!

„Simona mi v životě strašně ublížila, tak jako ublížila každé dívce v jejím životě. Tak jako ublížila Tereze a kvůli ní je teď Tereza devět let v Pákistánu,“ svoje vyjádření navíc rozvedla do detailů. „Bylo to tak, že Tereza drogy pašovala, ano, to všichni víme. Nebo spíš vím to já a ví to lidi v Uherském Hradišti a na Moravě,“ prozradila a dodala, že mladá pašeračka se tím prý vůbec netajila.

„Na Vánoce tam Tereza jednou vzala s sebou Simonu a co je to za náhodu, že Tereza dva roky převážela drogy a procházelo jí to a jednou tam vezme Simonu, která tam udělala problémy, že už tam být nechce. Odjela dříve, drogy převezla, v Londýně si za to vyzvedla 10 tisíc liber a Tereza tam zůstala,“ uzavřela sérii videí s nejedním šokujícím nařčením.