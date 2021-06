Tomáš Pala je z Jablonce nad Nisou. Je 175 centimetrů vysoký, vypadá na 20 až 23 let. Pátrání po něm bylo vyhlášeno ve čtvrtek. Je hubené postavy, má blonďaté rovné vlasy a modré oči.

Do pátrání se na facebooku zapojil i Czech SAR Team. Ten uvedl, že mladík odešel do práce, tam ale nedorazil. „Dle informací zanechal pouze krátkou zprávu na rozloučenou,“ uvedli. Pokud jste muže někde viděli, nebo víte, kde by se mohl nacházet, oznamte to neprodleně policistům na linku 158. Určitě jim to velmi pomůže.