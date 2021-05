Trestní oznámení, které kvůli kauze Vrbětice padlo na policejního prezidenta Jana Švejdara, podala společnost Imex Group. Podnět na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) dal za firmu, které v roce 2014 vybuchly dva sklady munice, právník Radek Ondruš. Trestní oznámení souvisí s poskytováním informací prezidentovi republiky, firma by dnes měla kvůli únikům informací podat další trestní oznámení, sdělil Ondruš Ekonomickému deníku.

„Bylo zatím pouze jedno trestní oznámení na jednání policejního prezidenta, a to v souvislosti s poskytováním informací prezidentovi České republiky. Prezident republiky do médii potvrdil, že informace pro svůj projev měl mimo jiné od Švejdara. Druhé trestní oznámení směřující na jeho angažmá na schůzce s ministrem vnitra se připravuje a jeho podání předpokládám během dnešního dne. Trestní oznámení bylo podáno jménem společnosti Imex Group, která je v dané trestní věci poškozenou,“ sdělil Ondruš Ekonomickému deníku. Oznámení na Švejdara odeslal Ondruš podle informací Hospodářských novin (HN) toto pondělí. Švejdar to, že čelí trestnímu oznámení kvůli vyzrazení utajované skutečnosti, oznámil ve středu na twitteru.

Mluvčí GIBS Ivana Nguyenová sdělila HN, že ke kauze Vrbětice obdrželi několik podnětů. Inspekce se jimi zabývá, a to v úzké součinnosti s policií a se soustavou státního zastupitelství. „Do ukončení vyhodnocení materiálů nicméně nebudeme poskytovat bližší informace,“ uvedla.

Podle textu oznámení na Švejdara mohl policejní prezident v blíže neustanovené době roku 2020 a 2021 protiprávně získat od ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, nebo od jemu služebně podřízených osob, informace z přípravného řízení trestního k případu, který je obecně znám jako kauza Vrbětice. Následně přijal pozvání prezidenta Miloše Zemana ke schůzce, jejímž předmětem údajně bylo poskytnutí podrobných informací ke kauze Vrbětice. Na setkání s prezidentem Švejdar podle oznámení protiprávně předal dosud veřejnosti neznámé informace o kauze Vrbětice.

Zeman je pak podle Ondruše alespoň z části a navíc zkresleně následně zveřejnil 25. dubna ve svém projevu na TV Prima, kde mimo jiné uvedl, že policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy Imex. „Toto podezření je podle společnosti Imex zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit,“ stojí v trestním oznámení.

Švejdar tak podle Ondruše ohrozil objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, neboť mohl předpokládat, že prezident republiky obdržené informace zveřejní. „Takto zveřejněné informace jsou způsobilé nejen ohrozit další prověřování a zjištění pachatelů závažné trestné činnosti, ale i vážně zasáhnout do pověsti majitele společnosti IMEX Group s.r.o., tedy jako úřední osoba v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch překročil svou pravomoc,“ uvedl právník.

Podle informací Radiožurnálu policie letos v únoru majitele zbrojařské firmy Imex Group Petra Bernatíka zadržela a na dva dny skončil v cele. Kriminalisté ho vyslýchali kvůli nezvyklému chování a kvůli podezření, jestli jim v souvislosti s výbuchy dvou skladů, které si jeho firma pronajala v muničním areálu ve Vrběticích, něco netají, píše server iROZHLAS.cz. Bernatíkovo zadržení Radiožurnálu potvrdily tři zdroje, a to z bezpečnostních složek, ale i ze zbrojařova blízkého okolí.

Podle českých bezpečnostních složek se na výbuchu muničního areálu ve Vrběticích podíleli příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU. NCOZ i tajné služby pracují s verzí, že cílem útoku byl materiál bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. Tato zásilka mohla být podle policejního vyšetřovaní připravena pro export na Ukrajinu na podporu boje proti ruským separatistům. Zda do areálu vstoupili přímo dva příslušníci GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, zatím vyšetřování neukázalo, oba se jako inspektoři do skladu ale objednali.

Podle Radiožurnálu kriminalisté a tajné služby zjišťují, jestli Bernatík ruským agentům nepomohl dostat se do areálu ve Vrběticích. Ať už vědomě nebo nevědomě. Den před výbuchem prvního skladu v říjnu 2014 dostali totiž brigádníci, kteří v areálu pracovali, nečekaně volno. A do skladu pak jel Bernatík sám, což bylo podle pracovníků neobvyklé, neboť předtím jezdil na kontrolu zboží vždy s někým dalším, píše iROHLAS.cz. Podle Ondruše je ale jen náhoda, že zrovna den před výbuchem jel majitel do skladu sám a ještě firma dala volno brigádníkům. O zadržení Bernatíka neví. „Tuto informaci o zadržení nemám, není mi to známo,“ řekl Radiožurnálu.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) 17. dubna oznámili, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu skladů munice byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU, což následně vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem. Zeman se k případu poprvé vyjádřil o týden později, připustil i další vyšetřovací verzi.