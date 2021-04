Výtečník v chebském obchodním domě si zalezl na dámské toalety. Tam se ukryl do jedné z kabinek, aby mohl přes stěnu pomocí mobilu natáčet ženy při jejich potřebě. Policisté pátrají nejen po něm, ale i po dvou svědcích, kteří by k případu měli co říci.