Policie pátrá v režimu Dítě v ohrožení po 13leté Denise Váchové z Hybrálce na Jihlavsku. Z domova odešla v neděli. Podle vyšetřovatelů by mohla být s nějakým kamarádem.

Policie uvádí, že třináctiletá Denisa měří přibližně 165 centimetrů a její zdánlivé stáří je 15 až 16 let. Je střední postavy, má hnědé rovné vlasy a hnědé oči.

Dívka odešla v neděli 25. dubna kolem desáté hodiny dopoledne z místa svého bydliště v Hybrálci. Naposledy na sobě měla oblečenou černou softshellovou bundu, rifle tmavě šedé barvy, šedé triko s vyobrazením šedého smajlíka a šedou sportovní obuv. Při sobě měla maskáčovou ledvinku.

Dívka by se mohla pohybovat ve společnosti blíže neustanoveného kamaráda, a to na území celé republiky. Pokud někdo Denisu spatří, měl by kontaktovat linku 158.