Vyhladovět k smrti nechala svou dvacetiměsíční dcerku Verphy Kudiová. Devatenáctiletá žena nechala svou holčičku Asiuh doma a odešla na párty. Venku se zdržela celých šest dní! Batole zatím hladovělo a trpělo žízní. Podle britských médií to nebylo poprvé, kdy svou dceru nechala bez dozoru. Před tragédii nechala dceru samotnou již jedenáctkrát!

Opustila svou dceru a odjela oslavovat! Verphy Kudiová v prosinci roku 2019 nechala dvacetiměsíční dceru Asiuh v bytě ve městě Brighton a odjela do Londýna, aby oslavila své osmnácté narozeniny. Zpět domů za svým dítětem se ale hned nevrátila.

Oslava narozenin se protáhla na šest dní. Zatímco se Verphy bavila, její dcera byla bez jídla a pití samotná v bytě. Holčička nepřežila. Poté, co se konečně matka vrátila domů z párty, našla svou dceru bezvládnou. Snažila se ji probudit, ale marně.

Volala proto záchranku a holčička byla převezena do nemocnice. Už jí ale nešlo zachránit. Podle informací britského deníku Daily Mail pitevní zpráva odhalila, že zemřela na dehydrataci a horečku.

Máma s dcerou žili v bytovém komplexu pro ohrožené rodiny. Celá komunita je tragédii zdrcena. „Tato tragédie nás všechny šokovala. Naši zaměstnanci, zejména ti, kteří komplex provozují, byli a stále jsou hluboce zasaženi,“ uvedla YMCA v prohlášení. „Asiah nebyla v programu ochrany dětí a neměla přiděleného sociálního pracovníka,“ dodali. Verphy měla být od mládí problematická dívka. Její otec Muba Kudi vypověděl, že do čtrnácti let utíkala neustále z domu.

Navíc to nemělo být poprvé, kdy bezostyšně opustila své dítě. Podle informací výše zmíněného deníku zhruba od poloviny října 2019 do oné tragédie opustila svou jedenáctkrát! Zaměstnanci charity spravující bytový dům údajně ohlásili případ příslušným úřadům.

„Incident byl v té době postoupen příslušným orgánům,“ pronesla podle informací The Sun charita. Příbuzní ženy však neměli mít o ničem ani ponětí. „Žádný člen rodiny nebyl kontaktován ani o tom informován a je to poprvé, co jsme slyšeli, že došlo k problémům,“ uvedli příbuzní.

VIDEO: Host do domu, vrah do domu. Vyšinutý Kevin Dahlgren v Brně povraždil hostitelskou rodinu