Hocha škola už v minulosti potrestala za porušení školního řádu. Nyní se ale jedná o mnohem závažnější případ. Za to, že v internetové skupině nazvané „Vyvraždím školu“ psal „už mám plán, jak vystřílet školu“, se o něj, další děti i jejich rodiče vážně zajímá policie.

„Hned jak jsme se o skupině na sociální síti dozvěděli, jsme se o její členy začali zajímat, nechtěli jsme nic podcenit. Provedli jsme množství prověřování a zadrželi několik osob. Po procesních úkonech jsme všechny propustili a nikoho neobvinili,“ řekl webu televize JOJ noviny.sk policejní mluvčí Michal Slivka.

Mladická nerozvážnost?

Mnohé ale nápady školáků podle informací webu vystrašily. Podle osloveného psychologa Dušana Kešického se ve věku, v jakém chlapci jsou, ještě nedá hovořit o poruše osobnosti. Jedná se podle něj spíš o nezralé děti, kterým mohl v jejich vnímání splynout reálný svět s virtuálním. A svoji roli prý hrají i opatření proti pandemii.

„Protože teď nikam nechodí a ty jejich představy nejsou ničím korigované, jim začne splývat to, co vidí na obrazovce se skutečností. A pak se objeví nápady, které by za běžných okolností byly přerušené takovým tím normálním životem," řekl Kešický.

Rodiče mají mít přehled

Podle policie v takovýchto případech vyšetřovatelé konfrontují i rodiče. „Mohlo tam dojít k nějakému zanedbání rodičovské výchovy, které mohlo vést k takovémuto jednání," doplnil mluvčí Slivka.

Zásadní podle psychologa i policie je, aby se rodiče zajímali o to, jak jejich děti tráví čas, včetně brouzdání na internetu, a měli o tom přehled. Zanedbáváním rodičovského dohledu na sebe mohou snadno přivolat trestní stíhání.

„Je třeba se obrátit na jejich rodiče, aby jim dávali nějaké reálné impulzy. Oni jsou pro ně jakýmsi ohraničením, co je realita a co je na obrazovce,“ shrnul psycholog Kešický.