Nadržený pár se vloupal do zavřeného ruského kina. (Autor: Instagram)

Mladý, drzý a nadržený. Přesně takový byl pár mladých Rusů, který se během lockdownu vloupal do zavřeného kina Kinograd v Petrohradu. Tam ukradl popcorn, pití a pak se nestyděl oddat se sexuálním radovánkám.

Jenže sexuchtiví Rusové si neuvědomili, že i v uzavřeném kině stále běží bezpečnostní kamery a nachází se v něm ochranka. Mladík se svou vyvolenou si proto v klidu nabrali popcorn, nalili pití a vydali se do sálu.

Tam se pohodlně usadili, ale u sezení dlouho nezůstali. Zanedlouho se nadrženci sesunuli k zemi a začali se po sobě plazit v rytmu mladické touhy. Ano, nestoudně začali souložit. Jenže to už si to do sálu mířila ochranka.

Přistiženi in flagranti

Jakmile rozsvítila světla, žena ze svého amanta seskočila a tvářila se jakoby nic. Jenže záznam mluví o jejím nemravném chování jasně. Je to nestoudná nestyda! Co následovalo po zadržení páru, je však více než překvapivé a nečekané.

Jak uvedl web LADbible, nejenom že nebyli sexuchtivci potrestáni, ale mluvčí kina prohlásil, že jakmile po lockdownu znovu otevřou, dostanou oba vstupenky zdarma. To vyvolalo velkou vlnu nevole u široké veřejnosti.

Odměna za vloupání

Pár totiž nerespektoval pandemická opatření, která platí pro všechny. A nakonec za to bude odměněn. Publicita pro Kinograd je sice dobrá věc, ale po špatných činech by měly přijít následky. Zda se případem zabývá policie, není jasné.