Nejvyšší soud odmítl dovolání Jiřího Noska, jenž ve Varnsdorfu zavraždil mladíka. Odpyká si za to 14 let ve vězení, poté zamíří do zabezpečovací detence. O výsledku řízení informovala Veronika Suchoňová, mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem, který se případem zabýval jako první instance.