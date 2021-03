Nic ze začátku nenasvědčovalo tomu, co se záhy během jízdy stalo. Sanitka záchranné služby Libereckého kraje opouštěla Jablonec nad Nisou, několik desítek metrů za značkou se ale otevírají dveře sanitky a z nich vyskakuje pacientka!

Těžko uvěřitelná situace, ale opravdu se stala. „Jel jsme za ní, po asi 300 nebo 400 metrech se otevřou dveře, vypadne kotoulem jak paragán nějaká paní. Bezbotá, nohu měla celou zakrvácenou,“ popsal pro CNN Prima News řidič Václav Chaloupka.

Žena po silnici běžela hned k němu do auta, celý incident zachytila i kamera, kterou ve voze měl. „Jeďte, jako v GTA (populární hra - pozn. red.), jeďte!“ křičela na řidiče pacientka. Řidič se ji snažil slovy „běžte, běžte“ z auta vyhnat.

Během chvilky ale k autu přibíhají záchranáři, kteří si poté ženu převzali. Co se odehrálo dál, není jasné, žena totiž vytrhla kabel od napájení palubní kamery. „Říkali, že paní je blázen,“ dodal řidič Václav.

Mluvčí záchranářů Michael Georgiev uvedl, že záchranáři v ničem nepochybili. „Záchranáře, který byl spolu s pacientkou v prostoru sanitky, to pochopitelně překvapilo, ale jak je i na videu vidět, reagoval a spolu s kolegou za pacientkou běželi a zastavili ji. Následně přivolali policii, která věc prošetřila, a policisté také poté sanitku i s pacientkou doprovodili do nemocnice,“ uvedl. Záchranáře situace překvapila o to víc, že s nimi žena jela dobrovolně.