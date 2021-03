Sexuální násilí, psychické i fyzické týrání, brutální rektální prohlídky. Nelidské zacházení ze stran dozorců musí snášet ještě asi 40 vězňů. Někteří z nich navíc byli zadrženi téměř na dvě desetiletí bez toho, aniž by byli obviněni nebo souzeni! Americký prezident Joe Biden v únoru oznámil, že zvažuje uzavření této instituce - to samé ale sliboval i bývalý prezident Obama před deseti lety.

11/9

„Guantánamo nám poskytovalo možnost zadržovat válečné zločince, aby se naši nepřátelé nemohli vrátit zpět na bojiště. Domnívám se ale, že nastal čas toto zařízení uzavřít,“ uvedl pro Daily Star ministr obrany Lloyd Austin. Jedním z dosud držených vězňů je údajný strůjce atentátu jedenáctého září, vystavení věznice na ostrově v Kubě vláda spojených států přímo reagovala na tragické události tohoto teroristického útoku.

Nelidské zacházení

Na svém „vrcholu“ věznilo Guantánamo asi 700 vězňů. Netrvalo dlouho a tábor se stal nechvalně proslulým po celém světě. Stráže často mučí uvězněné technikami používanými čínskými komunisty během korejské války, jako jsou falešné popravy, držení vězňů násilím vzhůru několik dní, násilné rektální prohlídky, po kterém jednomu z vězňů vyhřezl konečník. Jeden z nich dokonce zemřel na podchlazení poté, co byl nucen na betonové podlaze bez kalhot.

„Držel jsem hladovku dva roky, nikdo mi neřekl, za co jsem uvězněn. Mí únosci mi každý den vrazili do nosu, krku a břicha trubičku, aby do mě mohli nalít jídlo. Bylo to nesnesitelné, ale byl jsem nevinný,“ uvedl bývalý vězeň Lakhdar Boumediene. Jiný muž, Omar Deghayes, zase tvrdí, že mu dozorce vydloubl oko, když si stěžoval na surové zacházení.

Záblesk naděje

Záliv Guantánamo byl odsouzen organizací Amnesty International za závažné porušení lidských práv i porušení ústavy USA. Od založení věznice v ní bylo nahlášeno 6 sebevražd a 20 % vězňů údajně bere antidepresiva. V roce 2018 podepsal Donald Trump příkaz k ponechání funkce vězení na dobu neurčitou. „Teroristé nejsou jen zločinci. Jsou to protiprávní bojovníci nepřátel. A když jsou zajati v zámoří, mělo by se s nimi zacházet jako s teroristy, kterými jsou,“ prohlásil. Nedávné oznámení prezidenta Bidena však poskytlo naději, že by ostrov hrůz mohl být konečně uzavřen.