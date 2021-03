„V dopoledních hodinách nám zavolal pán, že byl svědkem jak někdo vyhodil štěně z vozidla a ujel,“ popisují strážníci z Turnova na Facebooku. K incidentu došlo na parkovišti u sportovního areálu brzy ráno, kolem sedmé hodiny.

Z auta vystoupil muž, šel ke kufru, otevřel ho a surových způsobem z něj vytáhl fenku, poté s ní švihnul o zem! „Potom muž začal kolem rozhazovat kousky salámu, aby psa zaměstnal a mohl v klidu odjet,“ popsal pro CNN Prima News šéf turnovských strážníků Luboš Trucka.

Muži ale nedošlo, že jej natáčí městský kamerový systém. „Je vidět, že pes muže dobře zná, že je na něj zvyklý. Poskakuje kolem něj a ve chvíli, kdy auto odjíždí, se za ním snaží běžet,“ upozornil Trucka. Nešlo ale jen o kamery, incident sledovali i svědci z automobilu. Ti pak zavolali strážníky, povedlo se jim i poznamenat registrační značku auta.

Případem se už zabývají i trutnovští úředníci. „Máme podezření na týrání zvířat, konkrétně opuštění. Maximální pokuta je v tomto případě sto tisíc korun,“ uvedl šéf městské policie. Přibližně tříměsíční fenka skončila v útulku, je hodně vyplašená a bojí se.

Jakmile se o incidentu začalo psát, volali do útulku lidé s tím, že by si pejska rádi osvojili. „Ze zákona s ním teď čtyři měsíce nebo do konce správního řízení nesmíme nijak nakládat. Nejvíc by nám pomohlo, kdyby se majitel psa pokusil to, co udělal, alespoň částečně napravit. Stačilo by, aby podepsal darovací smlouvu,“ řekla majitelka útulku Dominika Šmídová.